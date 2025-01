Ilfattoquotidiano.it - Walter Ricciardi: “L’uscita degli Usa dall’Oms è una iattura per il mondo ma anche per l’America, che rischia decine di migliaia di morti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Tagliandosi fuori, gli Usa, che hanno contribuito in maniera fortissima alla salute globale, di fatto si isolano. E l’isolamento in unglobalizzato è una, per loro innanzitutto, maper il, perché viene meno un finanziamento importante a un’organizzazione che ha delle sfide enormi con dei budget molto limitati.”. Così a 24 Mattino (Radio24), professore ordinario di Sanità pubblica all’Università Cattolica ed ex rappresentante italiano nel comitato esecutivo dell’Oms, si esprime sulla decisione di Donald Trump, quella di far ritirare gli Usa dall’Agenzia delle Nazioni Unite specializzata per le questioni sanitarie.spiega: “Questo proposito di Trump rappresenta un unicum, era successo soltanto nel 1949 con l’Unione Sovietica, che era uscita e poi rientrata nel 1956.