Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Adesso c’è un attacco "mitraglia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’dellasta diventando una macchina da guerra. Nelle ultime partite la media punti della squadra pesarese è risalita fino a diventare la quarta dietro le migliori, nell’ordine Udine (82.9), Rimini (82.4) e Cividale (80), tutte con una media punti dagli ottanta in su. Ma laè lì, a 79.5 di media, con passi avanti da gigante se pensiamo alle prime partite in cui coach Leka aveva preso il comando delle operazioni. I 50 punti segnati a Forlì prima dell’arrivo di Spiro sono stati il punto più basso, ma anche nelle prime tre gare allenate dal tecnico albanese la truppa non aveva valicato i settanta: 63 contro Verona, 60 a Milano e 67 contro Orzinuovi (il 3 novembre), dove però arrivò la prima vittoria della sua gestione. Da lì in poi in tutte le gare è stata superata almeno quota 70 fino alla partita di Brindisi in cui, pur perdendo, furono segnati 84 punti.