Calciomercato.it - Vlahovic, che guaio: ‘buco’ da oltre 120 milioni

L’acquisto del serbo è stato un investimento pesantissimo per le casse della Juventus che ne hanno risentito: tutte le cifreLa Juve continua a essere sotto osservazione sul campo come fuori, dove il mercato ovviamente la fa da padrona. Tra infortuni e qualche mossa sbagliata i buchi nella rosa di Thiago Motta si sono allargati sensibilmente e ora Giuntoli sta cercando di porre rimedio. Davanti, vista la situazione Milik il cui rientro è sconosciuto, è arrivato Randal Kolo Muani che deve ancora essere ufficializzato in seguito ai problemi – poi risolti – del PSG. In difesa invece dopo Alberto Costa, terzino proveniente dal Guimaraes, è pronto a sbarcare Renato Veiga dal Chelsea e ancora un altro difensore centrale servirà alla Juve.Dusan(LaPresse) – calciomercato.itLa libertà di movimento è stata ed è ridotta, anche perché le cessioni proprio non si sbloccano.