Romadailynews.it - Viterbo: pronti alla rapina, inseguiti fermati e denunciati due uomini

Leggi su Romadailynews.it

La segnalazione di un uomo sospetto, vestito con tuta ginnica e gilet smanicato, il quale, fingendosi interessato all’acquisto di un collier “importante” e di alto valore da una gioielleria diha attivato le indagini degli agenti della polizia. Quella dell’uomo, infatti, piu’ che una ricerca di mercato per l’acquisto di un gioiello, e’ sembrato essere un “sopralluogo” per un successivo furto. L’uomo, infatti, si e’ poco dopo allontanato insieme ad un complice a bordo di un’autovettura con targa straniera.Immediatamente veniva diramata una nota di ricerca via radio e un equipaggio della Squadra Volante dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico ha intercettato il veicolo in questione davanti all’ufficio postale di via Monti Cimini. Il mezzo,vista della pattuglia, si dava a precipitosa fuga rischiando di investire un agente, costretto a defilarsi per evitare di essere travolto.