Ville Vesuviane, numeri in crescita tra cultura e mostre

Nel 2022 i visitatori tra Villa Campolieto, Casina dei Mosaici del Parco Inferiore di Villa Favorita e Villa delle Ginestre (siti gestiti dalla Fondazione) sono state 12.598 le presenze. Nel 2023 circa 15.500 mentre oltre 31mila nel 2024, frutto di un lavoro congiunto messo in campo dall'intero Consiglio di Gestione insediatosi il 15 febbraio 2023. Il dato importante, sottolineato dal presidente della Fondazione Ente, Gennaro Miranda è quello relativo agli spettatori che hanno partecipato al Festival delleraddoppiati nel 2024, seppure con un budget ridotto.