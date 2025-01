Anteprima24.it - VIDEO/ Il primo Consiglio dei nuovi assessori, ma la seduta salta

Tempo di lettura: 2 minutiE’ ilgiorno di scuola, ossia diComunale per i neotutti a trazione politica nominati qualche settimana fa dal sindaco Laura Nargi per mettere fine ad una crisi politica con il suo alleato di ferro Gianluca Festa che ha messo seriamente a rischio la sua poltrona.A sedere nei banchi della giunta di Palazzo di città, oltre al vicesindaco Marianna Mazza già scelta anche durante la brevissima fase uno dei tecnici, il ritorno di Antonio Genovese (Lavori Pubblici, Urbanistica, Pianificazione, Governo del Territorio e Sicurezza), Giuseppe Negrone (Politiche Ambientali ed Energetiche, Decoro Urbano e Cura del Verde, Tutela, Salute e Protezione degli animali), poi la prima volta di Mario Spiniello (Patrimonio, Contenzioso, Servizio Civile Universale, Mobilità e Trasporti), Jessica Tomasetta (Pubblica Istruzione, Welfare, Politiche per l’Infanzia e l’adolescenza, Eventi); Alberto Bilotta, (Attività Produttive, Commercio, Innovazione Tecnologica e Transizione digitale) e Gianluca Gaeta, (Politiche giovanili, Forum dei Giovani, Associazionismo, Sport, Protezione Civile e Politiche della Terza Età), Monica Spiezia, (Personale, Formazione, Politiche per la disabilità e Inclusione).