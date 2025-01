Ilgiorno.it - Valletta Brianza, due ragazzini sporcano il parco giochi. La punizione? Ripulirlo

La(Lecco), 23 gennaio 2025 – Ramazza e paletta per ripulire ilche hanno sporcato. Il comandante della Polizia locale della, Luca Curci, ha condannato duea pulire un giardinetto pubblico. La loro colpa? Aver disseminato il parchetto di cocci di vetro di bottiglia, che si sono divertiti a spaccare vicino alle giostre utilizzate dai bambini. “Grazie alla segnalazione di un cittadino e al nuovo sistema di videosorveglianza abbiamo individuato e identificato dueche si divertivano a rompere bottiglie di vetro in prossimità deinel parchetto pubblico – spiega Luca Curci, il comandante della Locale, su social del Comune –. Colti sul fatto, è stato subito attivato un progetto educativo, dotando di scopa e paletta i dueche hanno prontamente pulito e reso agibile l’area gioco per bimbi e bimbe”.