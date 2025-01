Valladolid – Real Madrid | che ore sono e dove guardare la partita della Liga EA Sports

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-23 17:14:00 Il web è in subbuglio:si affronteranno questo sabato, 25 gennaio, alle 21:00 Stadio José Zorrilla nellacorrispondente al giorno 21 da LaEA.Il, ultima squadra, riceve la capolista dopo giornate difficili sotto molti aspetti. Con la sconfitta contro l’Espanyol, la squadra di Pucelano ultimo in classificain unanella quale, oltre ai tre punti, hanno perso anche Raúl Moro, gravemente infortunato e che resterà fuori per circa tre mesi dopo essere stato intervento chirurgico alla clavicola. Il ‘caso Juma’, inoltre, ha cambiato il club anche a livello dirigenziale,si lavora a ritmi forzati per sfruttare ciò che resta del mercato alla ricerca di volti nuovi che diano slancio alla rosa. “C’è un mercato nel quale dobbiamo muoverci e trarre vantaggio.