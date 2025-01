Dilei.it - Valeria Marini e Pamela Prati rivali in tv a Come prima più di prima: anticipazioni

stanno per tornare protagoniste in tv. Eai tempi del Bagaglino, lo storico varietà di Canale 5 che ha reso entrambe molto popolari negli anni Novanta. Le due soubrette sono state ingaggiate da Carlo Conti per il suo nuovo varietàpiù di, una sorta di mix tra Ora o mai più e Tale e Quale Show, sempre ideati dal presentatore Rai che da tempo porta avanti una brillante carrieraautore.più diDopo il Festival di Sanremo partirà su Rai1più di, il nuovo varietà ideato (e molto probabilmente anche condotto) da Carlo Conti. Stando a quanto rivela il settimanale Oggi sarebbero già state ingaggiate due soubrette:. In onda tra marzo ad aprile, questo show inedito vedrà sfidarsi tra ballo, canto e recitazione un gruppo di showgirl desiderose di riprendersi la scena.