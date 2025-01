Panorama.it - Vacanze reali sulla neve

"Abbiamo iniziato il nuovo anno con un'avventura in montagna. Abbiamo avuto la fortuna di essere inghiottiti da cieli azzurri e da aria fredda", ha scritto James Middleton come didascalia di un carosello fotografico che racconta la settimana bianca trascorsa con la moglie, il piccolo Inigo – nato il 21 settembre 2023 – e i loro adorati cani. La vacanza è stata arricchita da lunghe ciaspolatefresca, discese in slittino e piacevoli aperitivi ad alta quota.In realtà, il trentasettenne, insieme alla moglie Alizée e al figlio, non era solo durante il soggiorno di Capodanno. Nelle Alpi francesi, tra cioccolate calde e paesaggi innevati, si sono uniti a loro anche Kate Middleton, il principe William e i tre figli della coppia: George, 11 anni, Charlotte, 9, e Louis, 6. Una vacanza spensierata che sembra sottolineare la ricerca di una rinnovata normalità da parte di Kate, dopo un anno particolarmente difficile.