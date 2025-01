Liberoquotidiano.it - Un'oasi fiabesca nel cuore di Milano

Leggi su Liberoquotidiano.it

A pochi passi dalpulsante di, tra il Duomo, la Scala e Palazzo Reale, sorge una gemma rara: Château Monfort. Questo "Urban Château" non è solo un hotel di lusso, ma un luogo dove l'incanto e l'eleganza si fondono, offrendo un'esperienza unica che trasporta gli ospiti in una dimensione. Situato in un'elegante dimora di inizio Novecento, progettata dal celebre architetto Paolo Mezzanotte, Château Monfort si presenta come un gioiello dello stile liberty. Le sue decorazioni e i dettagli architettonici creano un'atmosfera visionaria, in cui modernità e nostalgia convivono in perfetta armonia. Con 77 camere e suite, l'hotel offre spazi che sembrano usciti da un libro di fiabe. Ogni stanza è un'opera d'arte personalizzata, arricchita da arredi artigianali e decorazioni luminose che riproducono un cielo stellato.