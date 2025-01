Anteprima24.it - Unifortunato-Odcec, al via i tirocini per gli studenti dell’Università

Tempo di lettura: < 1 minutoPresso la sede del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento ha preso il via un ciclo didi orientamento e formazione per gliGiustino Fortunato.Il Presidente dell’Ordine, Dott. Fabrizio Russo, ha accolto le due tirocinanti, studentesse del Corso di Laurea magistrale in Economia e del Corso di laurea triennale in Diritto ed economia delle impreseGiustino Fortunato, che saranno impegnate in attività di collaborazione con la segreteria e la tesoreria dell’Ordine.Presenti all’incontro anche la Prof.ssa Ida D’Ambrosio, Delegata alla ricerca, la segretaria, Dott.ssa Ida Lonardo, ed il tesoriere, Dott. Giuseppe Gaggioli. L'articolo, al via iper gliproviene da Anteprima24.