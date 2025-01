Ilgiorno.it - Un salasso per le famiglie. L’azienda speciale è in rosso. I servizi scolastici rincarano

Mensa scolastica, trasporto, assistenza pre e post scuola: tariffe aumentate per compensare le perdite delmultiche li fornisce. Con una lettera inviata a dicembre, l’Amministrazione comunale ha avvisato leche col nuovo anno sarebbero aumentate le tariffe dei. Un annuncio era stato fatto, indirettamente, già nel consiglio comunale di dicembre, quando è stato messo in votazione il bilancio della Solaro Multi, che presenta una perdita di 190mila euro., di cui il Comune è socio unico, gestisce le 2 farmacie comunali e la fornitura deiper la scuola. Fino agli scorsi anni, gli utili delle farmacie consentivano di ripianare le perdite accumulate con mensa e trasporto, ma ora non è più così. "Negli ultimi dieci anni - si legge nella lettera inviata alle- nonostante gli aumenti generalizzati che hanno riguardato tutta la filiera produttiva deil’Amministrazione comunale si è impegnata a mantenere invariate le tariffe".