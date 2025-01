Tpi.it - Un passo dal cielo 8: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Undal8: leStasera, giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi Undal8, l’ottava stagione dell’appassionante fiction giallo/commedia che racconta le indagini del commissario Vincenzo Nappi e le vite degli altri personaggi immersi nella natura delle nostre Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nelladi oggi, dal titolo “La bella addormentata”, in una radura tra i boschi giace una ragazza, Marta Ferrara. Un veleno l’ha fatta crollare in un sonno profondissimo. Vincenzo e Manuela scoprono che Marta viene da una famiglia che coltiva erbe medicinali, ma a quanto pare i segreti che sindano da generazioni sono caduti nelle mani sbagliate.