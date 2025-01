Lanazione.it - Un malato immaginario irriverente. Granata e Chiodi insieme al Civico

L’ultima opera di Molière, ‘Il’, è tra i testi più fortunati e autobiografici del celeberrimo drammaturgo francese. Dopo il successo degli allestimenti dedicati a classici come ‘La locandiera’ di Goldoni e ‘La bisbetica domata’ di Shakespeare – per cui Tindaroè stato candidato al Premio Ubu –, l’attore siciliano e il regista Andreatornano a collaborare, e con loro l’attrice Lucia Laviaa un cast di ottimi interpreti. Appuntamento, per la doppia tappa della stagione del Teatro, domani e sabato sera, sempre con inizio alle 20.45. E sarà unonirico equello firmato da, divertente e contemporaneo con il regista ad affidarsi all’adattamento e alla traduzione di Angela Demattè, compagna di lavoro e di vita, nel portare in scena le vicende familiari dell’ipocondriaco Argante, circondato da medici inetti e furbi farmacisti, ben felici di alimentare le sue ansie per tornaconto personale.