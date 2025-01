Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: accordo col Chelsea per Renato Veiga, ufficiale Kolo Muani. Le prime parole dell’attaccante

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 23 gennaio 2025– 22 gennaio 2025– 21 gennaio 2025– 20 gennaio 2025– 23 gennaio 2025a JTV: «Fiero di indossare questa maglia, Thiago Motta mi ha convinto. Vi svelo il mio ruolo»Ore 15.20 – Randalè finalmente: ecco ledel neo bianconero rilasciate al canaledellantus.