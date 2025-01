Panorama.it - Ucraina, contro i droni con fucili da caccia e proiettili speciali

Leggi su Panorama.it

i piccoli, specialmente quelli nati per uso commerciale e trasformati in ordigni, tornano a essere efficaci idi precisione. Così, sia i russi, sia gli ucraini, stanno sperimentando munizioni di diverso tipo rispetto alle classiche pallottole singole a forma di ogiva. L'efficacia di armi leggere è quindi in valutazione, anche perché si fonda essenzialmente sulla precisione di chi spara per colpire il dronequella di chi lo pilota, che deve compiere traiettorie quanto più imprevedibili per evitare le azioni di difesa e arrivare al bersaglio. Tutto si gioca quindi negli ultimi 150 metri di volo, quando ormai l’operatore ha scelto che cosa colpire mentre chi deve difendersi può aver cominciato, ma non è scontato, a sentire il rumore delle eliche che si avvicinano. La tecnica vede quindi realizzare munizioni composte da pallettoni di calibro medio piccolo, sparate ad altissima energia in modo da divergere il meno possibile per colpire più parti di un drone, e di sostituirle a quelle in dotazione per combattere, ovvero i5,45 x 39 mm usati neid'assalto.