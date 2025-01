Ilfattoquotidiano.it - Tubetti (Fdi): “Operazione di Generali coi francesi preoccupante”. Interrogazione Patuanelli-Turco a Giorgetti

Il matrimonio francese dellenel risparmio gestito continua a far parlare di sé in parlamento. La senatrice di Fratelli d’Italia Francesca, segretario della commissione Finanze a Palazzo Madama, parla di un’” che “rischia di avere impatti rilevanti per l’Italia ed i suoi risparmiatori. Considerando cheè uno dei maggiori investitori nei titoli di Stato italiani, con un’esposizione di 37 miliardi di euro, l’allontanamento della società dai presidi di controllo nazionali potrebbero avere ripercussioni pesanti sulla gestione del nostro debito pubblico. Esprimo, quindi, preoccupazione per i risparmi degli italiani e per una decisione spregiudicata fatta dalla governance diper il proprio tornaconto e non nell’interesse della nostra Nazione”.