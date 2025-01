Trump torna a designare gli Houthi come "organizzazione terrorista"

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donaldha ordinato alla sua amministrazione di reinserire glinello Yemen tra le organizzazioni terroristiche straniere (FTO), nel tentativo di reprimere il gruppo militante sostenuto dall’Iran. Lo rende noto il sito della Casa Bianca, che riporta l’ordine esecutivo firmato da. “Questo ordine – si legge – avvia un processo per cui Ansar Allah, noto anche, sarà considerato per la designazioneTerroristica Straniera (Fto)”. Fra le motivazioni della decisione, la Casa Bianca ha citato gli attacchi dei ribellialle navi della Marina statunitense, alle imbarcazioni commerciali e alle infrastrutture civili in Medio Oriente. La designazione ha lo scopo di interrompere i sostegni finanziari agli, dando al Dipartimento del Tesoro una maggiore libertà di emettere sanzioni e di segnalare ad altri governi, persone o aziende straniere che potrebbero perdere l’accesso al sistema finanziario statunitense se si impegnano con il gruppo sanzionato.