Ilfattoquotidiano.it - Trump fa rimettere il pulsante per portargli la Diet Coke nello studio ovale, ma non è l’unica novità: ecco cos’altro ha portato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

torna alla Casa Bianca e” torna il classicodelle bibite gassate. Dopo l’insediamento di lunedì scorso, l’efficiente organizzazione della Casa Bianca si è messa subito al lavoro per sostituire ninnoli e chincaglierie dell’ex presidente Biden con quelle del già nel passato inquilino. Secondo il WSJ, che ha dato uno sguardo all’interno dello, molti dei cambiamenti ricordavano l’aspetto dell’ufficio didurante il suo primo mandato, tra cui un ritratto di George Washington sopra il camino, un busto di Winston Churchill nelle vicinanze ma soprattutto il famosoper lasulla sua scrivania. Ilutilizzato dal presidente per ordinare le bevandetra il 2017 e il 2021 è già stato reinstallato lunedì, così da poterlo utilizzare come preferisce, fin da subito.