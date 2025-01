Lettera43.it - Trump e il conflitto di interessi del genero Kushner coi coloni israeliani in Cisgiordania

Leggi su Lettera43.it

Non solo gli affari immobiliari nei Balcani: l’ombra deldisulla società di investimenti di Jareddel presidente americano Donald, riguarda anche gli insediamenti illegali deiin Palestina. Poche ore prima del 16 gennaio infatti, quando nella capitale del Qatar, Doha, si è chiuso uno storico accordo sul cessate il fuoco fra Israele e Hamas sulla guerra a Gaza, il fondo Affinity Partners, finanziato dall’Arabia Saudita e di proprietà di, chiudeva un’importante intesa con i vertici delle autorità di regolamentazione di Tel Aviv. Un accordo che permetterà alla società statunitense di detenere fino a circa il 10 per cento delle quote dell’israeliana Phoenix Financial Ltd e diventarne la prima azionista.Jaredcon la moglie Ivanka, figlia di Donald (foto Getty).