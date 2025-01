Trump | Biden non controllava inflazione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.36 "ha perso il controllo dell'e dei confini. Ci ha lasciato la più altadella storia". Così il presidente Usa, in collegamento con il Forum economico di Davos "Fermeremo l'invasione dei migranti". Il Congresso approverà misure per tagliare le tasse, assicura. Alle aziende dice: "Venite a produrre in America o pagherete i dazi". "Senza di me non si sarebbe mai arrivati a un accordo per Gaza" e "se il petrolio costasse meno, guerra fra Russia e Ucraina finirebbe subito". "Il green deal è un imbroglio"