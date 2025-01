Scuolalink.it - ‘Trattamento equo e corretto per tutti i docenti’: il comunicato del Gruppo Docenti Uniti per INDIRE

Riceviamo e pubblichiamo ilstampa giunto in redazione da parte delper. La nota riguarda i temi legati alla formazione del personale docente, ai percorsi normati dall’attuale sistema di reclutamento scolastico. Ilstampa delperGentili membri della stampa, Ci rivolgiamo a voi per sollevare una questione che riteniamo di fondamentale importanza per il futuro della formazione docente in Italia. Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un acceso dibattito riguardo ai corsiper il sostegno, con alcune forze che si oppongono a questi percorsi formativi, definendoli “scorciatoie” e chiedendo la loro sospensione. Tuttavia, non possiamo fare a meno di notare un apparente paradosso in questa situazione. Alla luce dei recenti fatti dell’università di Cassino, perché invece non si richiede la sospensione deiche hanno conseguito il TFA (Tirocinio Formativo Attivo) italiano, un percorso che, nella sua versione attuale, ha visto molti candidati pagare per superare le prove? È lecito chiedersi se non sia giunto il momento di applicare lo stesso criterio di valutazione e responsabilità ai percorsi formativi, senza distinzioni cercando di assicurare la trasparenza in ogni ambito anziché continuare ad attaccare i corsiriservati a chi ha lavorato da anni a scuola accumulando una grandissima esperienza e competenza! La formazione deiè un tema delicato e cruciale, che impatta direttamente sulla qualità dell’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti.