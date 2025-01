Ilnapolista.it - Tifoso 35enne fa a botte con i carabinieri per entrare allo stadio, ma la Juventus era in trasferta

Il Corriere della Sera racconta oggi la surreale serata vissuta martedì all’Allianz Stadium (che ospita le gare casalinghe della).“Idel nucleo radiomobile sono dovuti intervenire in forza all’Allianz Stadium per bloccare un uomo di 35 anni che si è presentato all’ingresso 12 pretendendo di accedere agli spalti”.Peccato che – come ricorda l’edizione torinese de Il Corriere della Sera – lafosse ina Bruges e in quel momento non ci fosse nessun evento in programma nell’impianto.“Le guardie giurate hanno provato a spiegarlo a O.K., cittadino tedesco residente nel Baden-Württemberg, ma ilun quintale di peso per quasi due metri di statura, non ha voluto ascoltare ragioni. In evidente stato confusionale, ha aggredito i vigilantes e, quando in corso Gaetano Scirea è arrivata la prima pattuglia, si è scagliato anche contro i