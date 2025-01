Thesocialpost.it - Tifosi spagnoli aggrediti da ultrà della Lazio: 3 accoltellati

Leggi su Thesocialpost.it

Roma, scontri tra ultras:Real Sociedad, tre feritiTensione alta a Roma alla vigiliasfida di Europa League trae Real Sociedad. Nella tarda serata di ieri, un gruppo di circa 70è stato aggredito nel cuoreCapitale, in via Leonina, nei pressi del Rione Monti. L’attacco sarebbe stato sferrato da circa 80 persone, con ogni probabilità appartenenti alla tifoseria ultras laziale.L’aggressione e i feritiL’assalto si è verificato mentre ibaschi si trovavano all’interno di un localezona. Un gruppo numeroso di individui, incappucciati e armati di bastoni, cinture e coltelli, ha fatto irruzione nell’area, scatenando il caos. Secondo le prime ricostruzioni, tresono statie trasportati in ospedale, fortunatamente senza riportare ferite gravi.