Puntomagazine.it - Tavolo tecnico sulle truffe online: si è tenuto il 22 gennaio 2025 presso la Prefettura di Napoli

Ilè stato presieduto dal Vice Prefetto Sergio di Martino. Il Codacons ha avanzato le sue proposte: I cittadini non devono credere alle telefonate che chiedono di spostare denaroAlla presenza di Giuseppe Capone, Ispettore della Polizia di Stato, del Ten. Col. Giuseppe Taraschi del Comando provinciale dei Carabinieri di, del Magg. Giovanni Nuzzo del Comando provinciale della Guardia di Finanza di, del Vice Questore Michele Salemme del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di, del Prof. Benigno Casale dell’Ufficio Scolastico Regionale di, dell’Avv. Matteo Marchetti del Codacons , si è svolto, per la seconda volta, un incontro, presieduto dal Vice Prefetto Sergio Di Martino, per esaminare le criticità in merito al fenomeno delleon line al fine di ricevere proposte volte a risolvere o ridurre il fenomeno.