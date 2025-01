Sud tra denatalità e spopolamento Vito Grassi ALuiss | Invertire la rotta puntando sulle filiere strategiche

Leggi su Ildenaro.it

“Emergenza natalità ed emigrazione giovanile: al 2050, il Paese perderà 4,5 milioni di abitanti e l’82% della perdita interesserà le regioni meridionali: -3,6 milioni. Non solo, ma un progressivo invecchiamento che colpirà soprattutto il Mezzogiorno, che perderà 813mila under 15, quasi un terzo di quelli attuali (-32,1%), mentre gli anziani con più di 65 anni aumenteranno di 1,3 milioni (+29%)”. A snocciolare i dati è, ad di Graded e presidente di, durante il seminario “L’implementazione del PNRR nel Mezzogiorno”. Come si inverte laper non restare ai margini dello scacchiere competitivo mentre continuiamo a perdere pezzi di futuro? “Consolidando le attività migliori nel Mezzogiorno, quelle che, per valore aggiunto e occupazione, in termini di internazionalizzazione, competenze e tecnologia, rendono la nostra area determinante in diversenazionali: Agroindustria, Navale e Cantieristica, Aerospazio, Edilizia e Automotive – dice– .