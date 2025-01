Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, stasera un nuovo servizio di Brumotti sui pericoli notturni di Milano

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Questa sera ala, in onda su Canale 5, ore 20.35, ilfilone d’inchiesta di Vittorio, in versione “by night” per un reportage sulle situazioni notturne più pericolose che affliggono le città italiane, prosegue aLadocumenta la drammatica realtà diNelin ondadocumenta la drammatica realtà di, riscontrando fenomeni come prostituzione, spaccio di droga, aggressioni violente, risse e furti. “Due ragazzi gli hanno bucato la faccia col coltello per contendersi il controllo delle piazze di spaccio. Gli hanno dato più di 30 punti“. Dichiara un ragazzo all’inviato del tg satirico, riferendosi al suo amico con la faccia sfregiata. E, sulle cifre esorbitanti guadagnate dai pusher, aggiunge: “Un capo può guadagnare fino a 50 mila euro al mese, mentre un ragazzo appena entrato nel sistema, può arrivare a guadagnare 12 mila euro al mese”.