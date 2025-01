Ilfattoquotidiano.it - Strage di Southport, condannato all’ergastolo il 18enne che massacrò a coltellate tre bambine

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fine pena mai o meglio solo dopo aver scontato almeno 52 anni. È stato, dinanzi alla Liverpool Crown Court, ilAxel Rudakubana imputato per l’atrocediperpetrata “selvaggiamente” ail 29 luglio 2024 a(Inghilterra del nord) nell’orrore dell’opinione pubblica britannica. Assalto sfociato nell’uccisione di tre piccole e nel ferimento di altre 8, oltre a due adulti; e a cui fece seguito in agosto un’ondata di disordini anti-immigrazione – alimentata dall’iniziale silenzio rinfacciato alle autorità sul sospetto di terrorismo a carico del giovane – che rischiarono di mettere a ferro e fuoco varie città del Regno.Il verdetto è stato emesso oggi poiché l’imputato si è riconosciuto colpevole in extremis, lunedì, di tutti i capi d’accusa: tre omicidi, dieci tentati omicidi, il possesso illegale di un coltello, la detenzione di un quantitativo di ricina e la violazione delle norme antiterrorismo contestata in seguito al ritrovamento nel suo computer dei contenuti d’un manuale di addestramento di Al Qaida.