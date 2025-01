Ilgiorno.it - Statua simbolo dell’Italia vandalizzata a Milano: cestino dell’immondizia in testa e braccio sparito

Unrovesciato sullae un. Lache rappresenta l'Italia Turrita ai Giardini Montanelli è finita di nuovo nel mirino dei vandali. A denunciarlo è Agiamo, Associazione degli amici giardini pubblici Montanelli: “Ancora un atto vandalico contro la scultura. Che cosa deve ancora succederle perché si metta una telecamera?”. Sorpresa ancora più amara, perché ilè quello che era stato ricostruito 4 anni fa dalla Scuola di restauro dell'Accademia di Belle Arti, grazie a una borsa di studio messa a disposizione da Agiamo, e poi sistemato al suo posto dal Comune. Un significato simbolico, di rinascita in periodo Covid, restituendo l'antico splendore allarealizzata in marmo di Carrara da Alessandro Puttinati nel 1850 e posta oltre 170 anni fa per l'Unità d'Italia, su quello che allora era il rilievo più alto della città, il cosiddetto Monte Merlo.