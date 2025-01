Gamberorosso.it - Stati Uniti: tutti gli uomini del presidente. Ecco chi si occuperà delle decisioni sul futuro del vino

L’imprevedibile Trump torna a colpire. Archiviata la cerimonia di insediamento dello scorso 20 gennaio – tra saluti romani, baci non dati, annunci colonialisti e aspirazioni marziane – è già tempo di passare ai fatti. E il 47esimo(e primo pregiudicato) deglisi è già messo al lavoro. Dazi e health warning sono i due argomenti che stanno a cuore al settore vitivinicolo, ma a dire il vero, al momento l’effetto Trump ha avuto degli esiti inaspettati: far volare le importazioni diitaliano – Prostra– prima che eventuali tariffe aggiuntive scoraggino acquisiti e consumi.Al via la guerra commerciale. Se neScott BessentLa guerra commerciale di fatto è già iniziata, ma al momento non riguarda l’Europa. Nel mirino ci sono Messico e Canada con dazi del 25% sui prodotti diretti negli States.