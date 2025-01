Lanazione.it - Stasera al Centrale “Vittoria“ di Moretti. Con un pensiero speciale a Mario Rocchi

Riparte l’attività del Circolo del Cinema di Lucca per la 77ª volta dal 1945, anno della sua prima proiezione. “L’anno che ci ha lasciato – così gli organizzatori – ha portato molte persone al cinema, e qualcuno di molto importante per il direttivo vi è rimasto, su una delle sue poltrone preferite a guardare il film più misterioso e inedito in compagnia di tutti gli amici e gli spettatori abituali. Stiamo parlando di(in una foto emblematica), decano che ha inaugurato il Circolo del Cinema fin dalla prima sera di proiezioni e che quest’anno ci ha lasciato prima di compiere 92 anni“. Unper, anche storico collaboratore de La Nazione, che accompagna questa nuova stagione al. Si iniziaalle 21.15 (proiezioni in lingua originale e con sottotitoli in italiano) con ““, film prodotto da Nannie piccolo caso nazionale.