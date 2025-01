Ilfattoquotidiano.it - Stargate, Trump lancia “il più grande progetto di intelligenza artificiale della storia”. Ma Musk lo gela: “Chi lo finanzia non ha i soldi”

L’annuncio è stato un po’ schiacciato dai tanti altri di questi giorni. Ma, la nuova joint venture tra Oracle, Open AI e Softbank, viene definito “il piùinfrastrutturale di”. Lo hanno presentato alla Casa Bianca, insieme al presidente Donald, i Ceo delle tre società promotrici, Larry Ellison, Sam Altman e Masayoshi Son. Altri partner sono Nvidia, Microsoft e Arm, aziende che in questi anni hanno accompagnato lo svilupporicerca nell’AI. “Quello che vogliamo fare è tenere l’in questo Paese”, ha detto. “La Cina è un concorrente, gli altri sono concorrenti. Vogliamo fare in modo che loro restino in questo Paese”. Il tycoon è stato rapidissimo nel legare la possibilità di fare ricerca sull’alla disponibilità energetica: “La mia dichiarazione di emergenza serve a questo.