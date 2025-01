Sport.quotidiano.net - Sparta Praga-Inter 0-1, Lautaro spinge i nerazzurri verso gli ottavi di Champions League

Milano, 22 gennaio 2025 – Glidi finale per via diretta sono lì, solo da prendere. L'è già certa di essere almeno ai playoff e per non entrare tra le prime otto dovrà gettare al vento una grande occasione. Basterà infatti un punto contro il Monaco, mercoledì 29. Un incastro di risultati potrebbe garantire la qualificazione senza passare dagli spareggi anche in caso di ko casalingo. A garantire una posizione di grande vantaggio ai, in previsione degli ultimi 90' della fase a girone, è la vittoria di misura contro lo. Nel freddo della Repubblica Ceca,Martinez centra il bersaglio e consente alla squadra di Inzaghi di gestire, con qualche piccolo affanno, il vantaggio conseguito. L'argentino conferma l'ottimo momento, dopo una lunga rincorsa alla miglior condizione.