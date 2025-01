Inter-news.it - Sparta Praga-Inter 0-1, il tabellino della partita di Champions League

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo ilvalida per la settima giornatafase campionato di2024-2025.MINIMO SINDACALE – Ancora una vittoria di misura per l’in, la quarta in sette giornate sempre per 1-0. Basta un gol di Lautaro Martinez in avvio per piegare la resistenza dello, che fa poco e niente per pareggiarla ma rimane comunque infino al 95?. Gara molto brutta, giocata a ritmi bassissimi, ma quello che serviva (i tre punti) è arrivato. E, considerato come si sta mettendo la classifica, è quello che conta: mercoledì contro il Monaco un pareggio darebbe l’aritmetica certezzaqualificazione diretta agli ottavi (ossia tra le prime ottofase campionato), ma bisognerà vedere i calcoli.