Ilrestodelcarlino.it - Sorpreso con la droga. Giovane patteggia un anno e mezzo

Hato a une sei mesi di reclusione il 22enne di origine albanese arrestato a ottobre 2024 dai carabinieri della stazione di Porto d’Ascoli in collaborazione con i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto, perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini spaccio. I militari dell’Arma, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati connessi agli stupefacenti, hproceduto al controllo delche si muoveva con fare sospetto a Porto d’Ascoli. Nel momento in cui si è accorto di essere stato notato ha estratto dalla tasca un piccolo contenitore in plastica, tentando di disfarsene senza successo poiché il rapido movimento per farlo cadere a terra è stato notato dai carabinieri che lo hrecuperato: all’interno dello stesso erano contenuti 17 involucri di cocaina.