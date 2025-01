Ilgiorno.it - "Società competitiva, così i giovani esplodono"

Leggi su Ilgiorno.it

"Sono rimasta colpita da un particolare, che i compagni si sentissero in colpa per aver lasciato la loro prof da sola. Evidentemente, allora, c’erano dei campanelli d’allarme che avrebbero dovuto far capire che potevano esserci dei problemi". Elena Ritratti è psicologa penitenziaria, e oltre che nel suo studio, lavora molto cin le carceri. L’episodio del liceo di Seregno non può che fare riflettere. "Ci sono sempre più episodi di violenza nelle scuole, bisogna fare attenzione ai campanelli che possono segnalare disturbi della condotta nell’età evolutiva". Cosa sta succedendo? "I ragazzi soffrono di disturbi di ansia, depressione, rabbia, frustrazione. Appaiono sempre più fragili, portati a reagire anche con violenza a queste forme di disagio. Non conosco il caso di questo ragazzo, ma posso riflettere sul fatto che molte di queste fragilità sono dovute a unasempre piùe ‘richiedente’ nei confronti dei, con modelli imposti dalla televisione e dai social che possono essere troppo ingombranti e porre i ragazzi di fronte a pressioni e paragoni davanti ai quali si sentono inadeguati".