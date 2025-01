Puntomagazine.it - Sessa Aurunca: Vinicola senza autorizzazioni, sequestrato vino e denunciato il titolare

Leggi su Puntomagazine.it

L’indagato gestiva l’aziendaalcuna autorizzazione, gli strumenti di produzioni non rispettavano le regole d’igiene e ilnon rispettava il disciplinare di produzioneI Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, hanno portato a termine, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, una mirata attività investigativa in materia di contrasto alla contraffazione e sofisticazione nelsettore vitivinicolo, avviate nei primi mesi dell’anno 2024, nei confronti di una aziendache era gestitaalcuna autorizzazione amministrativa e priva di requisitiigienico sanitari da un cittadino residente nella provincia di Napoli, nei cui confronti veniva eseguito sequestro di circa 35.000 litri direcanti indicazione “Indicazione Geografica Tipica” di palese dubbia regolarità, pronti per essere collocati sul mercato.