Serve una nuova alleanza costituente per guarire la democrazia europea

Nel 2002, Giuliano Amato scrisse in collaborazione con Fabrizio Forquet un saggio dal titolo “Tornare al futuro” e il sottotitolo “la sinistra e il mondo che ci aspetta”. Vogliamo aprire oggi una riflessione sulle culture politiche europee e non solo sulla cultura politica della sinistra di fronte al mondo che ci aspetta dopo l’insediamento per la seconda volta alla Casa Bianca di Donald Trump che, come sappiamo, rappresenta solo molto parzialmente la cultura politica del Partito Repubblicano che ha governato negli Stati Uniti dall’inizio dello scorso secolo a oggi per sessantaquattro anni rispetto ai cinquantasei anni del Partito democratico.Sappiamo che i Repubblicani, che furono rappresentati nel diciannovesimo secolo dal Presidente Lincoln, appartengono attualmente alla Unione dellaInternazionale fondata nel 1983 con lo slogan della «mondiale del centro-destra» a cui fanno riferimento a livello europeo sia il Partito popolare europeo che i Conservatori riformisti europei (Ecr) e, per l’Italia, sia Fratelli d’Italia che Forza Italia ma non tutti i partiti di centro-destra nell’Unionehanno deciso di aderire perché non ci sono ad esempio partiti francesi o polacchi mentre c’è Fidesz di Viktor Orban ma non c’è lo spagnolo Vox.