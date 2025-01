Quotidiano.net - Sergio Mattarella celebra Luna Rossa e 100 anni della Federazione italiana Vela

ha sempre raccolto un fascino negli italiani. E' un piacere incontrarvi e come ha ricordato Malagò questo incontro era previsto diversifa. La pandemia ci ha costretto a rinviare, abbiamo aspettato molto per la verità per riorganizzarlo, ma nel frattempo sono stati raccolti tanti successi. Le medaglie d'oro a Parigi sono state un grande contributo che si è aggiunto alle medaglie e ai successi nei campionati mondiali e nelle competizioni giovanili. Il movimento ha una continua espansione ed un grande rilievo nel nostro Paese e all'estero, d'altronde il legame tra l'Italia, il mare e laè profondo geograficamente, storicamente e culturalmente ecco perché molti giovani, molto presto, si avvicinano allae questo è forse il successo più grande. Lo afferma il presidenteRepubblicanel corso dell'incontro con una delegazionein occasioneCoppa America femminile giovani e dei 100fondazioneFiv.