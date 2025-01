Liberoquotidiano.it - Se l'Europa ci rifila anche la farina di larve

Nonbastano i grilli e le cavallette. L'dà il via libera alladidel “tenebrio molitor” il verme della, arricchite con l'aggiunta di vitamina D. La novità è proprio questa, visto che già era possibile commercializzare la larva gialla dellaa scopo alimentare essiccata, congelata o trasformata in. Ora scatta il disco verde per il trasformato delledi tenebrio molitor, trattate però con raggi ultravioletti. Una “preparazione” alimentare interita dalla Commissione europea nell'elenco dei novel food, i nuovi alimenti, vale a dire i cibi che Bruxelles considera non consumati «in modo rilevante» prima del maggio 1997. La tarma dellaè un coleottero della famiglia dei Tenebrionidi, dall'aspetto molto simile a quello dei comuni scarafaggi,sedi dimensioni ridotte, definitotenebrione mugnaio perché è uno dei coleotteri infestanti dei cereali e dei suoi derivati, farine o crusche che siano.