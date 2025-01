Lanazione.it - Sciopero in Toscana il 25 e 26 gennaio, quali sono i treni garantiti

Firenze, 232025 – Fine settimana di disagi per i viaggiatori ine in tutta Italia a causa dellonazionale del personale ferroviario che interesserà nella regione il gruppo Fs Italiane e Italo. L'agitazione, proclamata da Cub Trasporti, Usb e Sgb, inizierà alle ore 21 di sabato 25e si concluderà alle 20.59 di domenica 262025. Moltipotrebbero subire cancellazioni, ritardi o modifiche. Lopotrebbe avere ripercussioni anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Iin viaggio al momento dell’inizio dell’agitazione sindacale raggiungeranno comunque la destinazione finale, purché sia raggiungibile entro un’ora. In caso contrario, potrebbero fermarsi in stazioni intermedie. Lista deiInl’elenco deiregionali ditalia è consultabile qui.