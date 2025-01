Ilgiorno.it - Schivenoglia, assenza delle misure di sicurezza e lavoro nero: chiuso laboratorio tessile

Leggi su Ilgiorno.it

Mantova, 23 gennaio 2025 – Nuovo controllo dei Carabinieri dell’Ispettorato deldi Mantova, in stretta collaborazione con l’Ispettorato Territoriale deldi Mantova-Cremona e i Carabinieri della Stazione di San GiacomoSegnate, al fine di contrastare lo sfruttamento lavorativo nei laboratori tessili. Nella serata di martedì 21 gennaio il citato team ispettivo ha ispezionato undi produzione di semilavorati per abbigliamento, a, nel Mantovano, gestito da un imprenditore 40nne di origini cinesi e residente in quel centro. Il team ispettivo ha riscontrato la presenza di 2 lavoratori, di cui solamente 1 risultava regolarmente assunto, mentre l’altro “in”. Totalmente assenti ledi: gli ambienti ispezionati sono risultati malsani e fatiscenti.