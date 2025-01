Ilveggente.it - Scatta l’allarme per Sinner: annuncio terrificante

Leggi su Ilveggente.it

per: l’è di quelli che non lasciano dormire sonni tranquilli. Non solo adesso, ma anche per il futuroIl malore che ha colpito Janniknella gara contro Rune ha lasciato tutti col fiato sospeso. Sembrava non doversi riprendere il tennista azzurro, poi dopo un passaggio negli spogliatoio è tornato in campo e ha vinto il match. Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene.per(Lapresse) – Ilveggente.itMa quelle immagini, che hanno immediatamente fatto il giro del mondo, hanno fattoresulle condizioni fisiche del numero uno al mondo. Stressato, sempre in mezzo a polemiche improvvise e non volute, sempre al centro dell’attenzione non solo per quelle che sono le sue prestazioni dentro al campo, ma anche e soprattutto per il caso Clostebol che ad aprile avrà la parola fine.