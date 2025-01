Davidemaggio.it - Sanremo 2025, obiettivo ascolti: ripetere i risultati di Amadeus

La Rai non mette in conto alcun calo diper il Festival didi Carlo Conti, che arriva dopo i cinque anni targati. L’, dichiarato, èdi dodici mesi fa.Il nuovo Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, Luca Poggi, subentrato da fine dicembre a Gian Paolo Tagliavia (divenuto nel frattempo Executive vice president tv, digital and talent di Rainbow), nel suo primo incontro con la stampa non si nasconde sulla corsa all’auditel del 75° Festival, che non prevede passi indietro. Nelle stime, glidella kermesse sono pari a quelli del 2024, quando le cinque serate – in crescita rispetto all’anno precedente – raggiunsero il 65.4% di share, con 11,4 milioni di spettatori.Raccolta pubblicitaria in crescitaNon si esclude, dunque, un’ulteriore crescita, ma già confermare gli importanti numeri di dodici mesi fa sarebbe un successo non indifferente, unito ad un interesse per– sottolinea Poggi – molto forte da parte di aziende e clienti.