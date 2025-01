Romadailynews.it - Sanita’: per Umberto I di Roma spunta nuovo progetto Sapienza, Pietralata resta piano B

Per l’I diun, proposto dalla, che prevede la sua costruzione all’interno delle mura dell’attuale policlinico. Quindi, non e’ piu’ scontato che la sua realizzazione avvenga nell’area di, vicino l’ospedale Pertini, di proprieta’ della Regione, nel quadrante dove dovrebbe sorgere anche ilstadio della. Quest’ultima ipotesi, comunque, rimane comeB.La novita’ e’ stata annunciata oggi dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante una audizione in commissione regionale. Si tratta di nuova proposta progettuale dell’Universita’ La, all’interno delle mura dell’attuale policlinico, “che e’ meritevole di un approfondimento”, ha spiegato Rocca, con il Comune di, la Soprintendenza e l’Agenzia del demanio, proprietaria dell’area.