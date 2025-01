Quotidiano.net - SanDisk 64 GB Ultra USB 3.0: spazio e prestazioni al top per foto, video e documenti, in confezione doppia

Le unità flash USB 3.0da 64 GB, vendute in un pratico bundle da due pezzi, sono disponibili su Amazon a soli 16,48 euro, grazie a uno sconto del 33%. Con una velocità di trasferimento fino a 130 MB/s, queste chiavette USB sono la soluzione ideale per archiviare e trasferire file in modo rapido e sicuro. Acquistale oggi al miglior prezzo Velocità di trasferimento eccezionale con le chiavette diGrazie alla tecnologia USB 3.0, queste unità offrono velocità di trasferimento fino a 130 MB/s, rendendo semplice e veloce il passaggio dio file di grandi dimensioni. Rispetto agli standard USB 2.0, le chiavettegarantiscono una maggiore efficienza, ideale per chi lavora con dati pesanti. Con una capacità di 64 GB per unità, avrai a disposizione 128 GB complessivi per gestire i tuoi file personali, lavorativi o multimediali.