Rutte | se Ucraina perdesse alla Nato costerebbe trilioni

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 23 gen. (askanews) – “Se l’, allora ripristinare di nuovo la deterrenza della, avrà un prezzo molto, molto più alto di quello che state contemplando in questo momento in termini di spesa, di aumento della nostra spesa e aumento della nostra industria della difesa”. Da Davos il segretario generale dellaMarkha avvertito che una vittoria russa sull’carissima e comprometterebbe la forza dissuasiva dell’alleanza militare che lo scorso hanno ha compiuto 75 anni e resta la più grande e di maggior successo al mondo. Ripristinarne la credibilità potrebbe voler dire migliaia di miliardi da spendere in più: cifre enormi rispetto a quanto si chiede ora di contribuire e persino rispetto agli aumenti di spesa che ogni giorno diventano più urgenti.