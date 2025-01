Running | presentata la 12ª edizione della Corsa del Ricordo di Roma

Leggi su Sportface.it

Nella giornata di oggi, giovedì 23 gennaio, è stata, nella Sala TevereRegione Lazio, la 12adeldi. Laandrà in scena domenica 9 febbraio. Saranno più di 5000 i runners a prendere parte alla manifestazione. Domenica 9 febbraio si rinnova nella Capitale l'appuntamento con la manifestazione organizzata da Asi con il fattivo contributo dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. permettere a tutti di partecipare prevista anche una non competitiva di tre chilometri e, in onore di Abdon Pamich, esule fiumano, campione Olimpico a Tokyo nel 1964 e bronzo a1960, il Trofeo Tokyo 1964, riservato ai marciatori, giunto quest'anno all'8^.Il percorsoPer permettere a tutti di partecipare è stata prevista, oltre alla prova classica, anche una non competitiva di tre chilometri e, in onore di Abdon Pamich, esule fiumano, campione Olimpico a Tokyo nel 1964 e bronzo a1960, il Trofeo Tokyo 1964, riservato ai marciatori, giunto quest'anno all'8^