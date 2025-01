Zon.it - Romina Falconi: “Dopo Sanremo, torno all’inferno”

Leggi su Zon.it

In attesa dell’uscita del suo nuovo album Rottincuore prevista per la primavera di quest’anno, lo scorso 13 gennaiosi è a sorpresa affacciata sulle piattaforme digitali con Ti saluta questo canto, un brano dance-pop estemporaneo che racconta la nascita di una storia d’amore durante il Festival di: «Io sono da sempre un ultras di: guardo le conferenze stampa di mezzogiorno, e la sera programmo in maniera maniacale le pause pipì durante la pubblicità», mi racconta, «In Ti saluta questo canto mi piaceva fare un omaggio a un capitolo importantissimo della storia del costume del nostro Paese, lo spettacolo più longevo che abbiamo in Italia».Una storia di cui tu stessa fai parte (ha partecipato al Festival dinel 2007 tra i Giovani, ndr).E ricordo quei momenti con amore e gratitudine perché è da lì che poi è partito tutto.